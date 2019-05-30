Jaguar в начале лета прекратит производство седана Jaguar XJ

Текущая версия Jaguar XJ выпускается с 2010 года, и последнее обновление седана было в 2015 году. За всю истории существования модели компания продала 120 тысяч автомобилей (учитывается обычная версия и удлиненная).

Сейчас компания ведет разработку нового флагманского седана. По слухам он получит электрическую версию с четырьмя моторами по 200 л.с. каждый.

Блок аккумуляторов будет на 100 киловатт-часов. С такими параметрами седан может оказаться быстрее Tesla Model S и Porsche Taycan.