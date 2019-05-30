Jaguar седан XJ сменил новой моделью, поэтому летом выпуск старой модели прекратится полностью. Согласно опубликованным данным, последняя модель сойдет с конвейера завода в британском Солихалле 5 июня.
Jaguar в начале лета прекратит производство седана Jaguar XJ
30.05.2019 23:32
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Текущая версия Jaguar XJ выпускается с 2010 года, и последнее обновление седана было в 2015 году. За всю истории существования модели компания продала 120 тысяч автомобилей (учитывается обычная версия и удлиненная).
Сейчас компания ведет разработку нового флагманского седана. По слухам он получит электрическую версию с четырьмя моторами по 200 л.с. каждый.
Блок аккумуляторов будет на 100 киловатт-часов. С такими параметрами седан может оказаться быстрее Tesla Model S и Porsche Taycan.
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