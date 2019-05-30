Продажи китайских машин в Москве увеличились на 12%

Москвичи в период с января по апрель стали чаще покупать китайские автомобили, о чем свидетельствуют отчетные данные агентства «Автостат».

Продажи китайских машин в Москве в отчетный период увеличились на 12% до 959 реализованных экземпляров. Самым востребованным брендом среди китайских авто является Geely.

На автомобили этой марки пришлось 40% продаж или 373 авто, что в три раза больше, чем годом ранее.

На втором месте среди самых популярных оказался Haval (208 шт.; +44%), а в тройку лидеров вошел Chery (84 шт.; -5%).

Среди моделей наиболее популярными оказались Geely Atlas, Haval H6 и Geely Emgrand X7.