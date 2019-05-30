Новая Lada Granta FL получит 350-сильную полноприводную версию

Команда MRMotorsport намерена выпустить гоночный автомобиль на базе рестайлинговой LADA Granta. Он примет участие в Чемпионате России по классическому ралли.

В раллийном автомобиле установят полный привод и мотор мощностью 350 л.с. В паре с ним будет работать секвентальная коробка передач.



Новый проект в MRMotorsport назвали Lada Granta PROTO. Его уже подготавливают и как сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на официальную страницу MRMotorsport в instagram, в раллийном новом автомобиле применят проверенные решения автомобилей класса R5 и собственные наработки команды.