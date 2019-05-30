Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей

В России пара спорткаров будет стоить 762 миллиона рублей, причем эти два автомобиля будут продаваться исключительно вместе, но клиентам их будут доставлять по отдельности. Так, DB4 Zagato Continuation привезут клиенту в четвёртом квартале 2019 года, а DBS GT Zagato через год.

Всего британский производитель спорткаров выпустит 19 комплектов. Aston Martin DB4 Zagato Continuation является максимально приближенной репликой машины 60-х годов.

Этот автомобиль создавали из листового алюминия, причем часть деталей доводили вручную. Под капотом реплики уставят 365-сильный мотор.



Aston Martin DBS GT Zagato является современной машиной, выполненной в фирменном стиле Zagato.

В этом спорткаре много деталей, которые еще не применяли на других автомобилям марки. В целом DBS GT Zagato выполнен по мотивам 725-сильного Aston Martin DBS Superleggera. Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.