«АвтоВАЗ» в 2019 году намерен сохранить продажи на уровне 2018 года

При этом «АвтоВАЗ» все-таки рассчитывает на небольшой рост объёмов реализованных авто в этом году. В 2018 году на российском рынке было продано 360,2 тыс. автомобилей Лада.

К тому же представители компании заявили, что было бы неплохо продлить эффективные программы по стимулированию спроса, в числе которых «Первый» и «Семейный автомобиль».

В период, когда эти госпрограммы действовали, спрос на автомобили Лада был выше в два раза, чем до их запуска. Прекращения действия госпрограмм ощутимо скажется на марке.