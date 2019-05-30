Продажи Lamborghini на рынке России выросли в три раза в апреле

Объёмы продаж таких автомобилей остаются небольшими, но по итогам прошлого месяца они значительно выросли.

Продажи автомобилей Lamborghini на рынке России выросли в три раза и составили 20 экземпляров, тогда как годом ранее результат был всего семь реализованных штук.

Самой востребованной модель марки на российском рынке в апреле стал кроссовер Urus, который разошелся тиражом в количестве 15 единиц.

Еще россияне в отчетный период купили три автомобиля Huracan и два Aventador. Семь автомобилей были куплены в автосалонах Москвы, еще по четыре авто реализовали дилеры Подмосковья и Северной столицы.

Еще два новых Lamborghini появились в Новосибирской области и по одному в Томской и Cвердловской областях, а также в Краснодарском крае, сообщает «Автостат».