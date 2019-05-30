ГЛОНАСС навигация — система глобального мониторинга

ГЛОНАСС-навигация – это сателлитная система отслеживания состояния сетки трасс и слежения за автотранспортом. Она может определять месторасположение отдельных предметов и стала незаменимой для торговых фирм, хотя была разработана по заказу Министерства обороны в 1976 году.

Сфера применения

Установка ГЛОНАСС используется в военных и гражданских средствах передвижения, включая баллистические ракеты, суда и авиатранспорт. На законодательном уровне было утверждено обязательное нахождение в общественных транспортных моделях, в комплектации экстренных служб и других государственных машин. Рассматривается закон, который обяжет владельцев установить оборудование на все экземпляры в стране.

Спутниковый способ наблюдения пригодится и для коммерческих предприятий, которые занимаются доставкой грузов. Она может рассчитать местонахождение, вычислить расход топлива или увидеть остановку объекта.

ЭРА-ГЛОНАСС одинаково отслеживает легковой и грузовой автомобиль, корабли и самолеты – в наземном, водном и воздушном пространстве. Ее хороша для поисково-спасательных операций, для ликвидации аварий и оценки их последствий. Также она будет полезна при проведении геодезических изысканий, строительстве, прокладке трубопроводов и линий электропередач.

Практическая польза

Основная цель ГЛОНАСС – мониторинг транспорта, но ее применяют и для других задач, в том числе распределения дорожных потоков.

Преимущества устройства:

Она узнает координаты с точностью до одного метра и выдаст вектор скорости. Сигнал передает не только на специальные приемники и бортовые навигаторы, но и на обычные мобильные телефоны. Информация дополнительно сохраняется на сервере сбора данных. Навигация для всех потребителей ведется в любое время круглосуточно.

Метеорологические условия не мешают накоплению сведений и их обработке. ГЛОНАСС-мониторинг работает в любой точке Земли на безвозмездной основе и без дефектов. Обслуживают структуру 29 спутников, а из которых 5 — запасные.

Разница между системами слежения

GPS и ГЛОНАСС-слежение очень похожи, и многие пользователи их путают. Однако это непохожие методы, хотя обе считаются глобальными (охватывают весь мир) и преследуют те же цели.

И ту, и другую формируют по 24 сателлита. Но в результате вторая является более стабильной именно из-за их расположения. Они размещены всего по трех орбитах, что дает возможность из любого города земного шара видеть определенное их количество. У первой 6 направлений и постоянные перебои в разных местах.

Кроме этого, для работы отечественной сети нужно меньше технического оснащения. Она функционирует на других частотах и обеспечивает полное покрытие всей площади планеты.

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