Новый кроссовер Kia Seltos для РФ сфотографировали без камуфляжа

Ранее новый компактный кроссовер от Kia не раз был замечен фотошпионами, но на этот раз его удалось сфотографировать без камуфляжа.

Более того, стало известно и название модели — Kia Seltos. Фотографии новинки были созданы во время фотосессии в США. Уже известно, что этот кроссовер приедет и на российский рынок.

Ориентировочными сроками выхода называют 2020 год. При этом его презентация состоится этим летом. В модельном ряду автомобиль расположится между Soul и Sportage, а его конкурентом на рынке станет Hyundai Creta.

Дизайн выполнен в стилистике концепта SP Signature, представленного в марте. В салоне Kia Seltos будет 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, многофункциональный руль и другое.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена 1.4, 2.0 и 1.6-литровыми моторами с отдачей от 140 до 200 л.с.