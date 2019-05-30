30 мая российский офис компании Infiniti сообщил о старте приема предварительных заказов на обновленный кроссовера Infiniti QX60.



Его продажи стартуют уже в следующем месяце, а пока были названы цены и комплектации на новый Infiniti QX60 для России. Согласно официальному пресс-релизу компании, обновленный Infiniti QX60 предложат в таких версиях как: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech.

Все модификации будут оснащены 3,5-литровым мотором с отдачей 283 л.с. и полноприводной системой. Кроссовер предложат и с гибридной силовой установкой, только она будет доступна для версий Elite и Hi-tech.

Самая доступная комплектация Elegance получила ценник 3 145 000 рублей. За эти деньги в списке оборудования будет круиз-контроль, восемь подушек безопасности, камера заднего вида, электропривод багажника, запуск мотора с кнопки, отделка сидений кожей и многое другое.

Вторая комплектация Premium имеет стоимость 3 480 000 рублей и в ней уже будет аудиосистема Bose с 11 динамиками и сабвуфером, а также система кругового обзора и другое.

Исполнение Elite доступно по цене от 3 725 000 и 3 930 000 рублей для версии с ДВС и гибридной установкой соответственно. Hi-tech оценена в 3 975 000 рублей.