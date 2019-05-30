Московская фирма Lux Form, которая занимается выпуском автодомов и прицепов, показала свой новый проект — дом на колесах на базе новой Lada Granta.
Lux Form построила автодом на базе новой Lada Granta
30.05.2019 16:14
88 0
Созданный автодом рассчитан на двух человек и он приспособлен как для коротки, так и длительных путешествий. В машине есть все оборудование, которое может понадобится в дороге.
В том числе есть душе, кухня, гардероб, туалет, а также спальное место на двоих. Длина и ширина жилого модуля составляет 2 178 и 1 648 мм.
Как сообщает «Лада. Онлайн», в ближайшее время фирма Lux Form запустит производство автодома, причем он будет предлагаться в нескольких версиях с разным списком доступного оборудования.
Минимальная стоимость транспортного средства составит 1,15 млн рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments