Lux Form построила автодом на базе новой Lada Granta

Московская фирма Lux Form, которая занимается выпуском автодомов и прицепов, показала свой новый проект — дом на колесах на базе новой Lada Granta.

Созданный автодом рассчитан на двух человек и он приспособлен как для коротки, так и длительных путешествий. В машине есть все оборудование, которое может понадобится в дороге.

В том числе есть душе, кухня, гардероб, туалет, а также спальное место на двоих. Длина и ширина жилого модуля составляет 2 178 и 1 648 мм.

Как сообщает «Лада. Онлайн», в ближайшее время фирма Lux Form запустит производство автодома, причем он будет предлагаться в нескольких версиях с разным списком доступного оборудования.

Минимальная стоимость транспортного средства составит 1,15 млн рублей.