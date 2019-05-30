Салон нового Chevrolet Trailblazer от GM рассекретили официально

General Motors готовит к выходу новое поколение автомобиля Chevrolet Trailblazer. Первые тизеры новинки производитель распространил еще в начале апреля.

Сегодня концерн распространил первое официальное изображение салона кроссовера. Благодаря ему стало известно, что в целом дизайн салона выполнят в стилистике последних моделей бренда Chevrolet, включая и наличие «парящего» экрана информационно-развлекательной системы.

Будет у кроссовера новой генерации и RS-версия, в которой предложат красные акценты и металлические накладки на педали.

Серийная версия нового Chevrolet Trailblazer, как ожидается, будет оснащена турбированным двигателем объёмом 1,3 литра, пару которому составит девятискоростной автомат.

Система привода будет на переднюю или обе оси.На китайском рынке кроссовер стартует осенью этого года, а его серийная сборка будет организована на предприятии GM и SAIC в Китае.