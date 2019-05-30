Завод «ЛАДА Ижевск» увеличил выпуск LADA Vesta на 8%

Производство автомобилей Лада Веста выросло по итогам первых четырех месяцев года, когда на предприятии «ЛАДА Ижевск» выпустили более 45 тыс. новых автомобилей.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 8% выше. На этой производственной площадке осуществляется выпуск всех моделей семейства Весты, за исключением спортивного варианта.

Также стоит отметить, что за период январь-апрель 2019 года на российском рынке было реализовано 38 019 автомобилей LADA Vesta, что превышает результат 2018 года на 18%.

При этом Веста находится на второй позиции в списке самых востребованных авто в России, уступив звание бестселлера LADA Granta, продажи которой существенно выросли после обновления.