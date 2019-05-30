На трассе Нюрбургринга немецкая компания начала тестировать мощный Audi e-tron Quattro S, оснащенный силовой установкой с тремя электродвигателями.
650-сильный Audi E-Tron S впервые замечен на Нюрбургринге
30.05.2019 10:42
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Это «заряженная» версия кроссовера e-tron, получившая мощность установки 650 лошадиных сил.
При этом сообщается, что серийная версия модели выйдет с версии мощностью 500-550 л.с. в связи с тем, чтобы сохранить приемлемый запас хода.
Также в новинке будет перенастроена подвеска, уменьшен дорожный просвет и усилены тормоза. Помимо этого, в электрокаре установят самые мощные аккумуляторы.
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