650-сильный Audi E-Tron S впервые замечен на Нюрбургринге

На трассе Нюрбургринга немецкая компания начала тестировать мощный Audi e-tron Quattro S, оснащенный силовой установкой с тремя электродвигателями.

Это «заряженная» версия кроссовера e-tron, получившая мощность установки 650 лошадиных сил.

При этом сообщается, что серийная версия модели выйдет с версии мощностью 500-550 л.с. в связи с тем, чтобы сохранить приемлемый запас хода.

Также в новинке будет перенастроена подвеска, уменьшен дорожный просвет и усилены тормоза. Помимо этого, в электрокаре установят самые мощные аккумуляторы.