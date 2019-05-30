Lexus слегка обновил кроссоверы Lexus RX и RXL

Кроссовер Lexus RX и его трехрядная модификация стали безопаснее и получили новые опции.

Lexus обновил кроссоверы Lexus RX и RXL, модернизировав их подвеску, обновив решетку радиатора и оптику. Задняя часть модели теперь имеет более агрессивный вид в отличие от предшественников.

Что касается салона, то там никаких серьезных изменений не произошло, но теперь предлагается большой сенсорный экран, а информационно-развлекательная система получила поддержку Android Auto.

Еще в компании сообщили, что изменили технологию покраски и проклейки кузова, а также для кроссоверов стали доступны новые системы безопасности и помощи водителю. Когда Lexus RX и RXL поступят в продажу не сообщается.