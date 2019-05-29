Названа стоимость обновленной Skoda Superb

Презентация обновлённой версии Skoda Superb и ее кросс-версии прошла 23 мая. Теперь чешская компания озвучила стоимость новинки.

На чешском рынке базовая комплектация флагманской модели будет стоить от 689 900 крон, что в пересчете около 1,9 млн рублей.

Таким образом, рестайлинговая версия подешевела на 35 000 крон в сравнении с дореформенной версией.



Вседорожная версия Superb Scout оценивается в 1,2 млн крон, а это 2,8 млн рублей.

Напомним, в обновленной Skoda Superb появилась новая оптика, изменилась радиаторная решетка и появилась гибридная версия.