Новый электрокар от марки Mini заметили на дорогах США во время фотосессии.
Электрический Mini Cooper S E без камуфляжа показали на фото
29.05.2019 21:14
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Электрический Mini Cooper S E без камуфляжа показали на фото, распространенных в Сети. Ожидается, что его дебют будет проходить в конце этого года.
Кардинальных изменений электрическая версия в отличие от обычной модели не получит, но отличия все-таки будут. Силовая установка будет представлена одним электродвигателем.
Его мощность составит 184 л.с., а показатель крутящего момента будет 270 Нм. Запас хода на одной электротяге составит 270 км по циклу WLTP.
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