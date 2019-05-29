Новый электрокар от марки Mini заметили на дорогах США во время фотосессии.

Электрический Mini Cooper S E без камуфляжа показали на фото, распространенных в Сети. Ожидается, что его дебют будет проходить в конце этого года.

Кардинальных изменений электрическая версия в отличие от обычной модели не получит, но отличия все-таки будут. Силовая установка будет представлена одним электродвигателем.

Его мощность составит 184 л.с., а показатель крутящего момента будет 270 Нм. Запас хода на одной электротяге составит 270 км по циклу WLTP.