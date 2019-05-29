Тюнеры Brabus построили 800-сильный Mercedes-AMG GT

Brabus разработал новый пакет доработок для модели Mercedes-AMG GT 63 S. Это купе получило не только новый карбоновый обвес, но также доработанную подвеску и более мощный мотор.

Mercedes-AMG GT 63 S от Brabus можно заказать сразу с новым автомобилем, или приобрести пакет для уже приобретенного авто.

В пакет доработок вошел набор для повышения мощности мотора, перенастроенная подвеска, выхлопная система из нержавеющей стали и улучшенная тормозная система. Также в комплекте присутствует карбоновый обвес и новые колесные диски.



Готовая версия от ателье носит название Brabus 800 GT 4, где 800 указывает на мощность мотора. В классическом Mercedes-AMG GT 63 S устанавливается V8 объемом 4,0-литра, который выдает 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

Версия от Brabus с таким же мотором уже развивает 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Разгон Brabus 800 GT 4 от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды. В классическом четырехдверном купе спринт до первой «сотни» занимает 3,2 сек.



