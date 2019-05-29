Опубликовано фото обновленного Renault Duster для России

Компания Renault выкатила на тесты обновленную версию кроссовера Renault Duster, который по предварительным данным появится на рынке в 2020 году.

Модель в камуфляже заметили на дорогах общего пользования в Бразилии, где предлагается такой же Дастер, как и в России.

Именно поэтому можно предположить, что после дебюта в Бразилии, обновление затронет и российский кроссовер.

Бразильским профилирующим изданиям между тем удалось узнать и некоторые подробности.

Кроссовер в ходе обновления получит измененную внешность, где появятся квадратные фонари, новая оптика, обновленная решетка радиатора и бамперы.

Об изменениях в моторной гамме информации пока нет, но сообщается, что в производство обновленный кроссовер отправят во втором или третьем квартале будущего года.