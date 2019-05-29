Mahindra готовит смену поколений для внедорожника Scorpio

Тестовый прототип новой генерации модели Mahindra Scorpio уже заметили во время тестирования.

По предварительным данным, следующая генерация внедорожника будет представлена в 2020 году, а пока он проходит испытания.

Уже известно, что новый Scorpio в отличие от предшественника получит увеличенные габариты и более мощные силовые установки.

Дизайн автомобиля обновится, но в целом сохранит угловатые формы и останется узнаваемым. Также в Scorpio сохранят рамную конструкцию, но доработают подвеску.

В моторной гамме появится двухлитровый 160-сильный мотор, пару которому составит механическая или автоматическая КП.

Презентация Mahindra Scorpio нового поколения будет проходить в январе 2020 года на выставке Auto Expo.