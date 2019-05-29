Forbes опубликовал новый рейтинг самых дорогих брендов в мире, а из этого рейтинга были отобраны только автомобильные марки.

Так, оказалось, что Toyota стала самым дорогим автобрендом в мире про версии Forbes. Компания оценивается в 44,6 млрд долларов, а ее годовая выручка составляет 190,8 млрд.

В общем списке японская марка расположилась на десятом месте. В целом в рейтинг Forbes оказалось 11 автомобильных брендов и среди них вторым самым дорогим после Toyota оказался Mercedes-Benz (33,2 млрд), а в тройке расположилась еще одна немецкая марка — (29,8 млрд).

В первой пятерке присутствуют Honda (25,8 млрд) и Audi (14,2 млрд), а еще в списке есть марки Ford, Porsche, Chevrolet, Lexus, Nissan и Hyundai.