Infiniti Q50 2019 года выпуска стал доступен по специальной цене

Infiniti в России объявила о специальной цене на спортивный седан Infiniti Q50 2019 года выпуска, которая начнет действовать с 1 июня 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, модель будет доступна по цене от 2 290 000 рублей в комплектации Luxe Pack 2, предлагаемой с двухлитровым двигателем.

Отмечается, что машина уже предлагается для заказа во всех автосалонах марки на территории РФ.

Между тем напомним, что компания в России за четыре первых месяца года реализовала 1 402 автомобиля, что оказалось на шесть процентов ниже результатов аналогичного периода 2018 года.