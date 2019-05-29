Новый Hyundai Creta снова сфотографировали без камуфляжа

Модель снова заметили без камуфляжа, а значит уже скоро состоится его презентация. Судя по фото новый Hyundai Creta получит некоторые дизайнерские решения от Palisade и Kona.

В отличие от предшественника его габариты увеличились, что позволило сделать больше пространства в салоне. В целом Hyundai ix25 теперь выгладить более современно и по-молодёжному.

Длина кроссовера увеличилась на 30 мм и составляет 4 300 мм. Колесная база увеличилась на 20 мм до 2 610 мм, а также стала больше на 10 мм ширина и высота.

Моторная гамма будет представлена двигателями объёмом от 1,0 до 1,5 литра. Среди трансмиссии будет шестискоростная механика или 7-ступенчатая роботизированная КП. В продажу новый Creta/ix25 поступит во второй половине года. Смена поколений модели в России ожидается не ранее 2021 года.