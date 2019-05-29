Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

Новые концептуальные модели, созданные на базе Golf, были созданы студентами.



Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf в рамках фестиваля Worthersee, проходящего в Австрии.

В экспериментальных автомобилях имеется голографический модуль, расположенный в багажнике, а также система записи видео с углом обзора в 360-градусов.

Первый прототип носит название Golf GTI Aurora. В нем предлагается особый цвет кузова Nardo Grey от Audi. Заднего ряда сидений в концепте нет, а вместо них была установлена аудиосистема мощностью 3 500 Вт.

Управление аудиосистемой осуществляет с помощью голографического модуля в багажнике. В движение такое авто приводится турбированным двухлитровым агрегатом с отдачей 280 л.с., работающим в паре с семискоростным роботом.

Второй прототип на базе Golf носит название Golf Estate R 4Motion FighterR и он является трековым полноприводным универсалом, в котором мощность двигателя составляет 400 л.с.

Тут в качестве трансмиссии доступен 7-ступенчатый преселективный робот. Концептуальная модель оснащена дополнительной осветительной системой на крыше, а также имеет стробоскопы на решетке радиатора и камеру с 360-градусным углом обзора, которая может записывать заезды.