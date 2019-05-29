УАЗ переписал цены на «Пикап» и «Хантер» 2019 года выпуска, причем внедорожник во всех комплектациях подорожал на десять тысяч рублей, а у пикапа в одной комплектации стоимость снизилась на 900 рублей.

Снижение цены произошло в топовой комплектации «УАЗ Пикап», которая теперь доступна за 1 185 000 рублей.

Что касается внедорожника Хантер, то есть минимальная стоимость теперь составляет 742 тыс. рублей, а самая дорогая версия в серии «Экспедиция» доступна для покупки за 994 900 рублей.