С начала года рынок новых авто вырос в большинстве регионов России

При этом в целом российский рынок по итогам продаж за четыре месяца года показал результат, оказавшийся на уровне прошлого года.

Так, в этом году в период январь-апрель объём рынка новых автомобилей в России составил 475 тыс., против 474,9 тыс. годом ранее, сообщает «Автостат».

Рост продаж легковушек наблюдается в 52 регионах РФ, а самый высокий рост зафиксирован в Республике Тыва (+77,2%), Ненецком АО (+39,4%) и на Камчатке (+32,5%).

А вот в Москве и Северной столице в отчетный период продажи просели на 7 и 3,2% соответственно, однако наибольший спад продаж оказался на Чукотке (-20,8%) и в Дагестане (-20,3%).