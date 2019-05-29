BMW представил обновленный кроссовер BMW X1

Самый доступный кроссовер марки получил внешность в фирменном стиле марки, а также в следующем году он станет доступен для покупки в гибридной версии с возможностью подзарядки от обычной розетки.

В отличие от предшественника обновленный BMW X1 получил характерное оформление передней части, как у недавно представленного 1-Series и у кроссовера Х2.

В салоне компактного кроссовера с начальной комплектации предложат 6,5-дюймовым экран информационно-развлекательной системы, а для версий модели с навигационной системой будет предложен 8,8 или 10,25-дюймовый дисплей.

Мультимедийная система имеет поддержку голосового управления, а также ею можно управлять с системой iDrive.

Линейка двигателей представлена теми же силовыми установками, что и дорейстайлинговый вариант. В следующем году автопроизводитель предложит гибридную версию кроссовера. В составе установки будет двухлитровый бензиновый двигатель и один электромотор.

Только на одной электротяге такой кроссовер проедет 50 км. К тому же аккумуляторы в такой установке можно будет заражать от обычной электросети.