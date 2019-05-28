На вторичном рынке Москвы подешевели кабриолеты

Кабриолеты в России никогда не пользовались спросом, а теперь они еще начали постепенно падать в цене.

Такие данные приводит «РГ» со ссылкой на исследование специалистов «Авито». В столице РФ сейчас средняя стоимость машины с открытым верхом составляет 1 648 300 рублей. За год кабриолеты подешевели на 2,4%.

В Москве «тройка» самых популярных кабриолетов состоит из премиальных моделей, причем самый популярный кабриолет Mercedes-Benz SL-Class, средняя цена которого составляет почти 2 млн рублей.

Второе и третье место у BMW 3-Series и BMW Z4. Эти машины на вторичном рынке в среднем стоят менее 1 млн рублей.