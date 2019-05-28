Opel объявит цены на свои автомобили в России до конца 2019 года

Российские цены на новые модели марки Opel станут известны до конца 2019 года. В компании пока не определялись с ценами на модели, которые будут доступны в России.

Известно, что после длительного перерыва на российский рынок привезут коммерческие модели Zafira Life и Vivaro, а также кроссовер Grandland X.

Все эти модели уже созданы на платформе PSA. Коммерческие модели компания будет производить в России на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге.

Кроссовер будут поставлять из Германии. Как сообщили в пресс-службе Opel, до конца года будут определены цены на машины и их комплектации.

Дилерская сеть марки будет состоять из старых и новых партнеров, а на старте продаж Opel будет представлять 15-20 автосалонов.