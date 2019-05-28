Российские цены на новые модели марки Opel станут известны до конца 2019 года. В компании пока не определялись с ценами на модели, которые будут доступны в России.
Opel объявит цены на свои автомобили в России до конца 2019 года
28.05.2019 23:57
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Известно, что после длительного перерыва на российский рынок привезут коммерческие модели Zafira Life и Vivaro, а также кроссовер Grandland X.
Все эти модели уже созданы на платформе PSA. Коммерческие модели компания будет производить в России на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге.
Кроссовер будут поставлять из Германии. Как сообщили в пресс-службе Opel, до конца года будут определены цены на машины и их комплектации.
Дилерская сеть марки будет состоять из старых и новых партнеров, а на старте продаж Opel будет представлять 15-20 автосалонов.
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