LADA Xray стал самым продаваемым российским кроссовером

Модель LADA Xray в этом году стала лидером по продажам в своем сегменте среди российских кроссоверов и внедорожников.

Автомобиль является лидером как по продажам в апреле, так и за период с начала года.

По данным «Автостат Инфо», в прошлом месяце LADA Xray был продан в количестве 2 519 штук, что на 36,8% меньше, а за период с начала года объёмы продаж сократились на 19,6% до 8 287 реализованных единиц.

Вторым самым востребованным отечественным кроссовером является LADA 4×4. Его показатель продаж за период январь-апрель составил 7 936 штук, что на 12,8% больше.

В тройке расположился УАЗ Патриот с результатом 3 678 ед., что хуже на 14%.

Пятидверные LADA 4×4 показали отрицательную динамику на 11% до 1933 проданных штук. Еще в этом году было продано 289 внедорожников Hunter, что на 36,2% меньше.