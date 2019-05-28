Универсал Peugeot 508 SW выходит на европейский рынок

Французский концерн PSA представил свой новый универсал Peugeot 508 SW, который в Европе будет предлагаться с бензиновыми и дизельными моторами, а также в гибридной версии.

Peugeot 508 SW будут предлагать только в некоторых европейских странах, где особо сильная позиция бренда.

Первыми смогут купить универсал жители Франции, которым машины предложат по цене от 35 650 евро. В целом продажи универсала будут запускать постепенно с 26 мая по 1 сентября 2019 года.

Peugeot 508 SW уже оснащен всеми современными электронными системами, которые соответствуют требованию EuroNCAP.

Моторы у универсала будут дизельные мощностью 130, 160 и 180 л.с. Бензиновый доступен только один со 180-сильной отдачей.

В следующем месяце еще начнут продажи версии Plug-in Hybrid с 225-сильной гибридной установкой и возможностью зарядки от бытовой розетки.