Новая Mazda 3 может приехать в Россию этим летом

Документ позволяет начать поставки новой «тройки» уже с 21 июня, но скорее всего машины появятся в дилерских центрах в конце лета.

В ОТТС вписали седан и хэтчбек Mazda 3, но в связи с низкой популярность «пятидверок» в России скорее всего седаны в продаже появятся первыми.

Согласно ОТТС в России Mazda 3 в кузове седан буде оснащена 1,5-литровым 120-сильным мотором и механической коробкой передач.

Хэтчбек уже получит двухлитровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском топлива Mazda PE, его отдача составляет 150 л.с. и для него подготовлена шестиступенчатая автоматическая коробка.

В базовой комплектации «тройки» будет кондиционер, система контроля давления в шинах, элеткропривод боковых зеркал, электронные системы DSC и EBD, система слежения за слепыми зонами и бортовой компьютер.

В качестве опции будет предлагаться климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропривод сиденья водителя с подогревом, парковочные датчики и светодиодные фары.

Новая Mazda 3 в России будет без полного привода. Автомобили в нашу страну будут поставлять из Японии. О ценах пока ничего не известно.