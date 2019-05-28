Новый Mercedes-Benz GLA отправили на тесты без задних дверей

Фотошпионам уже удалось заснять автомобиль во время испытаний. Модель тестируют без задних дверей, вместо которых имеет кусок прозрачного пластика.

Новый Mercedes-Benz GLA будет построен на новой платформе MFA, которая лежит в основе нового Mercedes-Benz GLB. Дизайн автомобиля будет изменен, но при этом она останется узнаваемой.

Салон, как ожидается, будет полностью новым. Что касается моторной гаммы, то она будет представлена дизельными и бензиновыми моторами мощностью от 95 до 224 л.с.

Будет для нового поколения Mercedes-Benz GLA создана и версия Mercedes-AMG. Презентация модели ожидается в следующем году.