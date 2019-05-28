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Новый Mercedes-Benz GLA отправили на тесты без задних дверей

Новости
28.05.2019 18:38
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Тестовый прототип самого компактного кроссовера немецкой компании вывели на тестирование.

Фотошпионам уже удалось заснять автомобиль во время испытаний. Модель тестируют без задних дверей, вместо которых имеет кусок прозрачного пластика.

Новый Mercedes-Benz GLA будет построен на новой платформе MFA, которая лежит в основе нового Mercedes-Benz GLB. Дизайн автомобиля будет изменен, но при этом она останется узнаваемой.

Салон, как ожидается, будет полностью новым. Что касается моторной гаммы, то она будет представлена дизельными и бензиновыми моторами мощностью от 95 до 224 л.с.

Будет для нового поколения Mercedes-Benz GLA создана и версия Mercedes-AMG. Презентация модели ожидается в следующем году.

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