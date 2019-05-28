Тестовый прототип самого компактного кроссовера немецкой компании вывели на тестирование.
Новый Mercedes-Benz GLA отправили на тесты без задних дверей
28.05.2019 18:38
27 0
Фотошпионам уже удалось заснять автомобиль во время испытаний. Модель тестируют без задних дверей, вместо которых имеет кусок прозрачного пластика.
Новый Mercedes-Benz GLA будет построен на новой платформе MFA, которая лежит в основе нового Mercedes-Benz GLB. Дизайн автомобиля будет изменен, но при этом она останется узнаваемой.
Салон, как ожидается, будет полностью новым. Что касается моторной гаммы, то она будет представлена дизельными и бензиновыми моторами мощностью от 95 до 224 л.с.
Будет для нового поколения Mercedes-Benz GLA создана и версия Mercedes-AMG. Презентация модели ожидается в следующем году.
Комментарииcomments powered by HyperComments