Внедорожный Kia XCeed сфотографирован без камуфляжа

Нидерландский сайт Auto Week опубликовал снимки внедорожной версии хэтчбека Kia Ceed, который будет представлен только осенью на Франкфуртском автосалоне.

По слухам машина будет называться Kia XCeed, и она как видно на фото, отличается от классических версий семейства Ceed.

Во вседорожной версии будет полностью новый передок и новая головная оптика. Также на снимках у Kia XCeed можно увидеть пластиковый черный обвес для защиты кузова и высокий дорожный просвет.

По слухам моторная гамма XCeed будет такая же, как и у Ceed. В Европе хэтчбек предлагается с литровым 120-сильным трехцилиндровым турбомотором, а также 1,6-литровым 115-сильным дизелем.

Доступны также турбированные 1,4 и 1,6-литровые бензиновые четырехцилиндровые моторы мощностью 140 и 200 л.с. соответственно.