Компания BMW сегодня в Сети распространила изображение, напоминая о разработке нового электрического автомобиля BMW iNEXT.

Судя по тизеру, электрический BMW iNEXT оснастят огромным изогнутым дисплеем, который по сути станет эволюционным развитием системы BMW Live Cockpit Professional.

Последняя была представлена на новом X5. Большой экран в BMW iNEXT будет располагаться таким образом, что пассажирам будет не видно креплений, благодаря чему будет создаваться эффект, что он парит в воздухе.

Сенсорный экран не будет создавать бликов и получит окантовку из магния. Что касается BMW iNEXT, то его сборка стартует в 2021 году на предприятии компании в Германии. Серийный BMW iNEXT по сути станет продолжением концепта Vision iNEXT.