Компания BMW сегодня в Сети распространила изображение, напоминая о разработке нового электрического автомобиля BMW iNEXT.
Электрический BMW iNEXT оснастят огромным изогнутым дисплеем
28.05.2019 14:08
30 0
Судя по тизеру, электрический BMW iNEXT оснастят огромным изогнутым дисплеем, который по сути станет эволюционным развитием системы BMW Live Cockpit Professional.
Последняя была представлена на новом X5. Большой экран в BMW iNEXT будет располагаться таким образом, что пассажирам будет не видно креплений, благодаря чему будет создаваться эффект, что он парит в воздухе.
Сенсорный экран не будет создавать бликов и получит окантовку из магния. Что касается BMW iNEXT, то его сборка стартует в 2021 году на предприятии компании в Германии. Серийный BMW iNEXT по сути станет продолжением концепта Vision iNEXT.
Комментарииcomments powered by HyperComments