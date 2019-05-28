Новый Chery Tiggo 7 с турбомотором стал самой доступной версией в РФ

Китайская компания запустила в продажу новую версию своего кроссовера Chery Tiggo 7. Ранее эта модель была доступна только в комплектациях Elite и Luxury и только с одним двигателем объёмом два литра.

Их стоимость составляет 1 279 900 и 1 369 000 рублей. Но в продаже появилась версия кроссовера «Спорт», получившая турбированный двигатель.

Его мощность выше, чем у двухлитрового агрегата, при этом такой вариант неожиданно оказался дешевле, чем Elite и Luxury.

Дилеры за Chery Tiggo 7 Sport 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 152 л.с. просят 1 199 900 рублей. В паре с таким двигателем будет работать шестискоростная механика.

В новой комплектации автомобиль предложат с рейлингами на крыше, колесными дисками размером 18 дюймов, обогревом передних сидений, системой бесключевого доступа, Эра Глонасс, 9-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы и многое другое.