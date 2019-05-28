Отзывными стали автомобили, реализованные на российском рынке в период с мая прошлого года.

Как говорится в сообщении Росстандарта, Fiat отзывает в России более 70 автомобилей Fiat Ducato.

Причиной отзывной кампании, затрагивающей 71 машину, назвали вероятное несоответствие в процессе производства дроссельного корпуса.

В связи с этим есть вероятность отсоединение муфты подачи воздуха в дроссельный корпус с последующим зажиганием контрольной лампы неисправности двигателя и потерей мощности.

В рамках отзыва в транспортных средствах произведут замену металлических хомутов и муфт на новые. Необходимые ремонтные работы будут выполнены за счет компании.