Отзывными стали автомобили, реализованные на российском рынке в период с мая прошлого года.
Fiat отзывает в России более 70 автомобилей Fiat Ducato
28.05.2019 13:29
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Как говорится в сообщении Росстандарта, Fiat отзывает в России более 70 автомобилей Fiat Ducato.
Причиной отзывной кампании, затрагивающей 71 машину, назвали вероятное несоответствие в процессе производства дроссельного корпуса.
В связи с этим есть вероятность отсоединение муфты подачи воздуха в дроссельный корпус с последующим зажиганием контрольной лампы неисправности двигателя и потерей мощности.
В рамках отзыва в транспортных средствах произведут замену металлических хомутов и муфт на новые. Необходимые ремонтные работы будут выполнены за счет компании.
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