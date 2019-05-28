Первые седаны Mercedes-Benz E-Class выпущены в России

Открытие нового автомобильного завода состоялось в начале апреля , причем на мероприятии присутствовал и Владимир Путин.

Тогда сообщалось, что первые выпущенные на производственной площадке автомобили будут отправлены на тесты.

Теперь пресс-служба Mercedes-Benz, что запущено полноценное серийное производство седанов Е-Класса, которые уже скоро доберутся до дилеров.

Собираемые на новом предприятии автомобили — это версии седана Е 200, Е 200 4MATIC, Е 220 d 4Matic.

Все машины будут оснащены бензиновым или дизельным моторами мощностью 197 и 194 л.с. В паре с силовыми установками будет работать девятискоростная автоматическая КП.

Также в компании сообщили, что выпущенные в апреле тестовые экземпляры успешно прошли все испытания, в том числе и краш-тесты на территории Германии, получив высшую оценку безопасности.

Напомним, что седан немецкой компании будет не единственной моделью на российском конвейере, так как в дальнейшем еще наладят производство внедорожников GLE, GLC и GLS.