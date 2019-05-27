За основу были взяты данные по автопарку на начало 2019 года. Оказалось, что KIA Rio стал самым распространенным автомобилем Подмосковья, у которого автопарк составил 72,9 тыс. штук.

Следом за лидером расположилась отечественная модель LADA-2107 – 71 тыс. ед. Hyundai Solaris стал третьим самым распространенным авто с результатом 68,9 тыс. экземпляров.

В первой пятерке оказался Ford Focus (68 тыс. ед.) и ВАЗ-2106 ((51,9 тыс. ед.).

В десятке данного рейтинга расположились следующие автомобили: Renault Logan (48, 9 тыс. ед.), LADA-2104 (46,5 тыс. ед.) и LADA 2105 (45,5 тыс. ед.), Skoda Octavia (42,7 тыс. ед.) и LADA 2109 (42,1 тыс. ед.).