Специалисты «Автостат» проанализировали автопарк Подмосковья и выяснили, какие модели авто являются самыми распространенными.
KIA Rio стал самым распространенным автомобилем Подмосковья
27.05.2019 23:26
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За основу были взяты данные по автопарку на начало 2019 года. Оказалось, что KIA Rio стал самым распространенным автомобилем Подмосковья, у которого автопарк составил 72,9 тыс. штук.
Следом за лидером расположилась отечественная модель LADA-2107 – 71 тыс. ед. Hyundai Solaris стал третьим самым распространенным авто с результатом 68,9 тыс. экземпляров.
В первой пятерке оказался Ford Focus (68 тыс. ед.) и ВАЗ-2106 ((51,9 тыс. ед.).
В десятке данного рейтинга расположились следующие автомобили: Renault Logan (48, 9 тыс. ед.), LADA-2104 (46,5 тыс. ед.) и LADA 2105 (45,5 тыс. ед.), Skoda Octavia (42,7 тыс. ед.) и LADA 2109 (42,1 тыс. ед.).
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