BMW с нуля воссоздала потерянный концепт Garmisch 1970 года

BMW воссоздала концепт Garmisch и показала его на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Над новым концептом работали специалисты BMW Group Design, а помогали им инженеры из BMW Classic.

Они создавали машину по архивным черно-белым снимкам. Принимал участие в проекте и дизайнер Марчелло Гандини, который создал оригинальный Garmisch, а этот же дизайнер является и автором первого поколения BMW 5-серии.

Гандини вспомнил, какого цвета был кузов концепта, а также какие материалы использовали в отделке.

Так, в салоне оригинального концепта было большое зеркало и вертикальное расположение блока управления отеплителем.

На задних стойках были жалюзи, а такое решение было позаимствовано у спорткаров того времени. Заднее стекло прикрывала панель с крупными ячейками.

Все это было воссоздано и в текущей версии концепта Garmisch, который собирали в Турине, там же где и построили оригинальный седан, пропавший после его презентации в Женеве.