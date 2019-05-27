Кроссовер Hyundai ix35 вернул себе звание бестселлера марки

В компании Hyundai опубликовали отчетные данные по продажам своих автомобилей за прошлый месяц.

В пресс-релизе компании отметили, что кроссовер Hyundai ix35 в апреле снова вернул себе звание бестселлера марки.

Это стало возможным благодаря выходу на рынок Китая нового поколения модели. По итогам апреля объёмы продаж составили 11 тыс. экземпляров, а это оказалось даже лучше, чем у моделей Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Напомним, что новая генерация кроссовера для Китая создавалась на платформе предшественника, предлагавшегося в России еще в 2010-2015 г. автомобиль получил изменения во внешности, салоне и моторной гамме.

Все изменения, которые произошли в кроссовере, а также рекламная кампания, позволили ix35 превратится в бестселлер. Стоимость Hyundai ix35 в Китае составляет 119 900 — 165 900 юаней или 1,15 – 1,59 млн рублей.