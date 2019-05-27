Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

В Сети уже не первый раз появлялись рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta, но похоже сами вазовцы выпуск подобного автомобиля не рассматривают.

На этот раз источником рендеров стал портал «Авто Mail.ru», который подготовил свое видение российского пикапа.

Журналисты считают, что такой пикап был бы востребован на рынке, пусть и не так как другие модели семейства Весты, которое представлено седаном и универсалом.

Возможно пикап на базе Весты и смог бы найти покупателей, но в целом такие автомобили, как и хэтчбеки, не востребованы на российском рынке.

Если рассматривать продажи пикапов за прошлый год, то они заняли лишь 1% от всего объёма проданных авто в России.

Тем не менее, в «Авто Mail.ru» предположили, что пикап мог бы выйти на рынок в версии с двумя дверьми, а в целом пикап мог быть привлекательным за счет хромированных элементов, Х-дизайна и легкосплавных колесных дисков.

Источник: Gazetadaily.ru.