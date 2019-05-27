Студенты Skoda готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq

Сейчас у марки Skoda нет в модельному ряду пикапа, но студенты дизайн-школы автопроизводителя исправят это, и сейчас команда из 35 человек трудится над созданием грузовика на базе кроссовера Kodiaq.

Новый студенческий проект получил название Mountiaq. Машина будет приводиться в движение двухлитровым 190-сильным мотором.

Известно, что концепт получит кузов оранжевого цвета, 17-дюймовые колесные диски Rockstar II «обутые» во внедорожные покрышки и клиренс 194 мм.



Пикап еще оснастят дополнительной защитой кузова, лебедкой и большими воздухозаборниками. Сам кузов будет со спортивным силуэтом.

Презентация Skoda Mountiaq состоится летом текущего года. Стоит отметить, что студенты дизайн-школы чешской марки не первый раз создают концепты на базе уже существующих моделей. Ранее был представлен кабриолет на базе кроссовера Karoq.