За новым кроссовером Hyundai Venue уже выстроилась очередь

Новый кроссовер марки Hyundai стал доступен для заказа 2 мая, а 21 мая в дилерских центрах начали живые продажи новинки.

Пресс-служба компании в Индии опубликовала сообщение, в котором говорится, что за весь период им удалось собрать более 20 тысяч заявок.

Сам автопроизводитель не ожидал такого спроса и в результате за Hyundai Venue уже выстроилась очередь, так как мощность завода позволяет выпускать только девять тысяч кроссоверов в месяц.

Стоимость новинки варьируется от 650 000 до 1 110 500 рупий, что в эквиваленте составляет от 602 000 до 1 028 000 рублей.