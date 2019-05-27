Автомобиль в аренду на все случаи жизни

Минивэны являются наиболее востребованным классом арендуемых автомобилей в северной столице России. Это обуславливается вместительностью подобных машин, наличием большого количества пассажирских мест и просторного багажного отделения.

Где взять на прокат минивэн в Питере по лучшей цене?

Множество положительных оценок получает деятельность организации «Brilliant Cars», с 2006 года занимающаяся рассматриваемыми услугами. Высококлассная аренда минивэна в спб от компании, предоставляется по самым низким тарифам в регионе. В распоряжении заказчиков оказываются опытные и интеллигентные водители с отличным знанием города. Парк минивэнов представлен несколькими моделями автомобилей престижных модификаций: «Mercedes Vito», «Mercedes Viano», «Volkswagen Multivan», «Volkswagen Carawelle» и другие вариации.

На официальном сайте компании brilliant-cars.ru имеется подробное описание моделей с указанием цен и технических характеристик: количеством пассажирских мест, от шести до десяти; цветовой гаммой кузова, белые и темные тона. На онлайн портале легко сделать предварительную заявку с помощью электронной формы или контактного телефона.

Оптимальные варианты использования минивэнов в Петербурге

Существует довольно много причин аренды подобного транспорта с водителем в Питере:

Заказ минивэна для деловых поездок, саммита, экономического форума

Подвоз гостей на свадьбу

Для проведения экскурсии, семьей или группой

Непосредственная близость финской границы дает возможность совершить длительный вояж для изучения северной страны. Для обслуживания иностранных клиентов, есть возможность заказа водителя с отличным знанием английского языка. Каждое транспортное средство проходит частые регулярные техосмотры. В редких случаях поломки, организация быстро предоставляет дублирующий автомобиль того же уровня респектабельности. Салон машины чистится после каждого тура. К услугам пользователей, всегда полный топливный бак. Гостей города приятно удивят водители с идеальным знанием мельчайших улочек и переулков Петербурга.

Аренда минивэнов в Санкт-Петербурге, это наилучшее решение для группы бизнесменов или туристов. Такой автомобиль арендуется по лояльной стоимости и обеспечивает достаточный комфорт как при городском, так и сельском маршруте. Все машины фирмы выпущены в последние годы и обладают высокой проходимостью.