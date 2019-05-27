Автомобиль в аренду на все случаи жизни
Минивэны являются наиболее востребованным классом арендуемых автомобилей в северной столице России. Это обуславливается вместительностью подобных машин, наличием большого количества пассажирских мест и просторного багажного отделения.
Где взять на прокат минивэн в Питере по лучшей цене?
Множество положительных оценок получает деятельность организации «Brilliant Cars», с 2006 года занимающаяся рассматриваемыми услугами. Высококлассная аренда минивэна в спб от компании, предоставляется по самым низким тарифам в регионе. В распоряжении заказчиков оказываются опытные и интеллигентные водители с отличным знанием города. Парк минивэнов представлен несколькими моделями автомобилей престижных модификаций: «Mercedes Vito», «Mercedes Viano», «Volkswagen Multivan», «Volkswagen Carawelle» и другие вариации.
На официальном сайте компании brilliant-cars.ru имеется подробное описание моделей с указанием цен и технических характеристик: количеством пассажирских мест, от шести до десяти; цветовой гаммой кузова, белые и темные тона. На онлайн портале легко сделать предварительную заявку с помощью электронной формы или контактного телефона.
Оптимальные варианты использования минивэнов в Петербурге
Существует довольно много причин аренды подобного транспорта с водителем в Питере:
- Заказ минивэна для деловых поездок, саммита, экономического форума
- Подвоз гостей на свадьбу
- Для проведения экскурсии, семьей или группой
Непосредственная близость финской границы дает возможность совершить длительный вояж для изучения северной страны. Для обслуживания иностранных клиентов, есть возможность заказа водителя с отличным знанием английского языка. Каждое транспортное средство проходит частые регулярные техосмотры. В редких случаях поломки, организация быстро предоставляет дублирующий автомобиль того же уровня респектабельности. Салон машины чистится после каждого тура. К услугам пользователей, всегда полный топливный бак. Гостей города приятно удивят водители с идеальным знанием мельчайших улочек и переулков Петербурга.
Аренда минивэнов в Санкт-Петербурге, это наилучшее решение для группы бизнесменов или туристов. Такой автомобиль арендуется по лояльной стоимости и обеспечивает достаточный комфорт как при городском, так и сельском маршруте. Все машины фирмы выпущены в последние годы и обладают высокой проходимостью.