Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 70-тысячный Ford Transit

Показателя в 70 тысяч выпущенных экземпляров модели Ford Transit удалось добиться с 2012 года.

Семь лет назад Ford Transit встал на конвейер завода Ford Sollers в Елабуге. Юбилейным 70-тысячным автомобилем стал цельнометаллический фургон со средней колесной базой и крышей.

В движение такой Ford Transit приводится 2,2-литровым двигателем. Его мощность, работая в паре с шестискоростной механикой, составляет 125 л.с.

Напомним, что на предприятии налажена сборка уже четвертого поколения автомобиля, которая осуществляется по технологии полного цикла.

Между тем, в связи с реструктуризацией бизнеса Ford в России было принято решение оставить на рынке только коммерческие автомобили, тогда как легковые автомобили марки в стране доступны не будут.