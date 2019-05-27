Возрожденный бренд Austro Daimler показал свою первую модель

Показ новой модели от возрожденной марки состоялся на Конкурсе элегантности на вилле д’Эсте.

Новинкой стал шутинг-брейк Bergmeister ADR 630 Shooting Grand, оснащенный гибридной силовой установкой.

Подключаемый гибрид получил мощность 1 198 лошадиных сил и запас хода только на одной электротяге в 250 км, а суммарный запас хода составит 1 000 км.

Разгон автомобиля до первой сотни будет осуществляться за 2,5 секунды.

При разработке дизайна Autro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand использовались решения от модели, выпускаемой в период с 1931 по 1934 год. Весит машина 1 650 килограммов.

В силовой установке использовался шестицилиндровый ДВС и три электродвигателя. Показатель крутящего момента установки составляет 1 600 Нм. Другие подробности о новинки будут названы дополнительно.