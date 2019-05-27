В социальных сетях УАЗ продолжает вспоминать о своих моделях, а недавно в компании вспоминали о развитии дизайна салонов.

Так, недавно УАЗ опубликовал фото уникального «Головастика» для «дальнобойщиков».

Показанный на снимке автомобиль создавали в начале нулевых с целью облегчить жизнь тем, кто часто выезжал в рейсы.

Для этого была выпущена версия с удлиненной кабиной, где расположили спальное место.

По сути это была удлинённая версия обычного УАЗ-3303, но в отличие от последнего в машине была вставка шириной 340 мм, расположенная между задней стенкой и дверями.