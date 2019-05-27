Geely показала на фото обновленный Emgrand GS с мотором от Volvo

Предлагаемый с 2016 года компактный кроссовер Emgrand GS уже скоро выйдет на рынок в обновленной версии.

Сегодня китайская компания опубликовала официальные изображения модели, которая поступит в продажу в Китае летом, а также доберется и до российского рынка, но сроки пока не названы.

Кроссовер отличается от предшественника в экстерьере, где появились новые бамперы, решетка радиатора, а также оптика.

В салоне установили новый руль, а также модернизировали центральную консоль. Обновленный кроссовер будет предлагаться в спортивной версии, где будут колесные диски размером 18 дюймов, красные тормозные суппорты, а также шильдики «S».

Моторная гамма Emgrand GS будет представлена турбированным 1,5-литровым двигателем от Volvo. Его мощность, работая в паре с семискоростным роботом, составит 177 л.с.

Система привода будет только на переднюю ось. Будет предлагаться компактный кроссовер и с гибридной установкой.