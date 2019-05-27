Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода 27 мая сообщила, что внедорожник УАЗ Патриот получил расширенное опциональное оснащение.
УАЗ расширил список опций для комплектаций УАЗ «Патриота»
УАЗ расширил список опций для комплектаций УАЗ «Патриота». Среди новых опций для более доступных комплектаций будут те, которые предлагались ранее только для версии Life Style.
Модель с пересмотренным списком оборудования поступит в продажу в следующем месяце. Так, например, для версий «Классик» и «Оптимум» предложат аудиосистему с 4 динамиками, которая оценена в 10 990 рублей.
Также в этих комплектациях дополнительной опцией стал пластиковый кожух запасного колеса, который предлагают за 4 490 рублей.В «Классик» появилась возможность заказать систему парковки, которая будет с датчиками, расположенными в заднем бампере, а также с аудиоповещением.
Такая опция оценена в 6 900 рублей, а она же в комплектации «Оптимум» обойдется в 10 990 рублей, но за эту стоимость будут еще в переднем бампере дополнительные сонары.
Еще в вышеупомянутых версиях будет дополнительная опция «Безопасная парковка» по цене 9 900 и 14 900 рублей (плюс пакет «Мультимедиа»).
Опциональными стали и легкосплавные колеса «Футбол», которые доступны для всех комплектаций, но в исполнении «Максимум» они входят в список стандартного оборудования.