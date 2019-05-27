УАЗ расширил список опций для комплектаций УАЗ «Патриота». Среди новых опций для более доступных комплектаций будут те, которые предлагались ранее только для версии Life Style.

Модель с пересмотренным списком оборудования поступит в продажу в следующем месяце. Так, например, для версий «Классик» и «Оптимум» предложат аудиосистему с 4 динамиками, которая оценена в 10 990 рублей.

Также в этих комплектациях дополнительной опцией стал пластиковый кожух запасного колеса, который предлагают за 4 490 рублей.В «Классик» появилась возможность заказать систему парковки, которая будет с датчиками, расположенными в заднем бампере, а также с аудиоповещением.

Такая опция оценена в 6 900 рублей, а она же в комплектации «Оптимум» обойдется в 10 990 рублей, но за эту стоимость будут еще в переднем бампере дополнительные сонары.

Еще в вышеупомянутых версиях будет дополнительная опция «Безопасная парковка» по цене 9 900 и 14 900 рублей (плюс пакет «Мультимедиа»).

Опциональными стали и легкосплавные колеса «Футбол», которые доступны для всех комплектаций, но в исполнении «Максимум» они входят в список стандартного оборудования.