Модельный ряд трех брендов намерены обеспечить новым дизайном, который позволит сделать автомобили уникальными и не похожими друг на друга.
Автомобили марок Hyundai, Kia и Genesis станут уникальными
27.05.2019 13:36
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Дизайнерский отдел Hyundai Motor уже ведет разработку новых дизайнов для автомобилей, чтобы усилить различия между моделями Hyundai, Kia и Genesis.
Это автопроизводителю необходимо для того, чтобы лучше развиваться на мировом рынке. Для этого требуется создать каждую модель с собственным дизайном, характером и индивидуальностью.
Традиционные черты каждой марки в автомобилях останутся, но некоторые решения, например, для новых Kia будут выполнены в стиле последних концептов Proceed и HabaNiro.
Что касается премиального бренда Genesis, то от него скоро будет представлен новый прототип, на котором и покажут новые дизайнерские решения.
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