Автомобили марок Hyundai, Kia и Genesis станут уникальными

Модельный ряд трех брендов намерены обеспечить новым дизайном, который позволит сделать автомобили уникальными и не похожими друг на друга.

Дизайнерский отдел Hyundai Motor уже ведет разработку новых дизайнов для автомобилей, чтобы усилить различия между моделями Hyundai, Kia и Genesis.

Это автопроизводителю необходимо для того, чтобы лучше развиваться на мировом рынке. Для этого требуется создать каждую модель с собственным дизайном, характером и индивидуальностью.

Традиционные черты каждой марки в автомобилях останутся, но некоторые решения, например, для новых Kia будут выполнены в стиле последних концептов Proceed и HabaNiro.

Что касается премиального бренда Genesis, то от него скоро будет представлен новый прототип, на котором и покажут новые дизайнерские решения.